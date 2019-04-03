أخبار مصر | "الطيب" يستقبل عددًا من ذوي الشهداء والمصابين قبل سفرهم لأداء العمرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الطيب" يستقبل عددًا من ذوي الشهداء والمصابين قبل سفرهم لأداء العمرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، عددًا من ذوي الشهداء والمصابين قبل سفرهم إلى الأراضي المقدسة لأداء العمرة، بمنحة من شيخ الأزهر.

وضمت المجموعة، حلاوتهم زينهم التي أصيبت في تفجير الدرب الأحمر الإرهابي، وياسر طه وزوجته شاهيناز إبراهيم، والدي طالبة الأزهر لمياء ياسر التي توفيت إثر سقوط سور كوبري عرابي أثناء عودتها من الجامعة، وعبدالعزيز محمد وزوجته صابرين السيد، والدي المجند الشهيد محمد عبد العزيز محمد علي، خريج كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر والذي استشهد خلال أداء واجبه الوطني في سيناء.

وأعرب المعتمرون عن خالص شكرهم وتقديرهم لفضيلة الإمام الأكبر على مساندته ودعمه لهم، مؤكدين أن هذه المواقف الوطنية من فضيلته هي أفضل رد على الإرهابيين الذين يحاولون النيل من عزيمة الشعب المصري وإصراره على اجتثاث الإرهاب.