أخبار مصر | الحكومة توافق على تعديل قرار الرئيس بشأن تنظيم مكتبات مصر العامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة توافق على تعديل قرار الرئيس بشأن تنظيم مكتبات مصر العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء على قرار تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 2006، بشأن تنظيم مكتبات مصر العامة، ونص التعديل على مُراعاة اتفاقية إنشاء المكتبة، على أن يكون لها مجلس إدارة مُكوّن من رئيس وستة أعضاء تختار جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع ثلاثة منهم، بحيث يكون أحدهم من بين الشخصيات المعنية بتنمية العلاقات المصرية الألمانية، وأن يصدر قرار من وزير الثقافة بتشكيل مجلس إدارة المكتبة، وبتعيين رئيسه بعد التشاور مع جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وتضمن التعديل الاشارة إلى ما يتعلق باجتماعات مجلس إدارة المكتبة، حيث نص على أن يكون عقد اجتماع مجلس الادارة مرتين على الأقل كل عام بدعوة من رئيسه، أو بناءً على طلب أربعة من أعضائه، ولا يكون الانعقاد صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين.