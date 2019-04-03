أخبار مصر | تعرف على فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن بالمحافظات خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن بالمحافظات خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن عدد من الفعاليات بمختلف محافظات الجمهورية، حيث اضطلعت أمانة الحزب بمحافظة الغربية بتنظيم مؤتمر جماهيري حول أهمية التعديلات الدستورية بشركة طنطا للزيوت والصابون بمدينة طنطا.

كما قامت أمانة الحزب بمحافظة بور سعيد بتنظيم ندوة حول اهمية المشاركة في الإستفتاء على التعديلات الدستورية بقاعة احتفالات قرية الفيروز السياحية بدائرة قيم شرطة الزهور.

وقامت أمانة الحزب بمطروح بتنظيم ندوة حول اهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بقصر ثقافة مطروح.

وقامت الأمانة بالفيوم بتنظيم عدة مؤتمرات حول اهمية التعديلات الدستورية بقرية دوار جبلة مركز سنوري وحى السلخانة بمدينة الفيوم ومدينة ابشواي ومطار طارس بمركز سنورس وقرية بنوه مركز طامية.

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وفى محافظة بني سويف قامت امانة الحزب بتنظيم مؤتمر جماهيري حول اهمية التعديلات الدستورية بقرية الشنطور مركز سمسطا فضلا عن تنظيم ندوة في ذات الاطار بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي ببندر ناصر ومقر الوحدة المحلية بقرية مينوم مركز الوسطى.

وفي محافظة سوهاج قامت الامانة بتنظيم عدة مؤتمرات جملهيرية حول اهمية التعديلات الدستورية بقرية الدناقلة بمركز المنشأة وقرية سلامون بمركز طما ومدينة سوهاج واولاد حمزة مركز العسيرات.

واضطلعت امانة الحزب بمحافظة الاقصر بتنظيم ندوة حول اهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بقرية طفليس مركز اسنا فضلا عن اقامة منفذ لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بمنطقة الكرنك.

اضطلعت امانة الحزب بمحافظة الوادى الجديد بتنظيم ندوتين حول اهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بجوار مجلس مدينة الفرافرة بمركز الفرافرة ومقر تنمية المجتمع بقرية الجيزة بمركز الداخلة.