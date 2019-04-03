أخبار مصر | الحكومة توافق على الرؤية الموحدة لوزارتي الزراعة والبيئة لتعديل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة توافق على الرؤية الموحدة لوزارتي الزراعة والبيئة لتعديل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء على الرؤية الموحدة لوزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والبيئة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 والمتعلق بحماية الأصناف النباتية.

ويأتي ذلك في إطار حرص مصر علي مواكبة المعايير الدولية للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية(اليوبوف) في هذا الصدد والذي سينتج عنه بالتبعية أن تصبح مصر عضواً بالإتحاد الدولي دون الحاجة للعرض علي مجلس إدارة الإتحاد مرة أخرى، وتستهدف التعديلات التي تم إدخالها الإستفادة من فترة السماح التي تتيحها إتفاقية اليوبوف 1991 للدول المنضمة إليها لحين تطبيق ما ورد بها من أحكام علي جميع الأجناس والأنواع النباتية.

وأشار الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلي أهمية إدخال هذه التعديلات حتي يتسني لمصر الإنضمام كعضو عامل في الإتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (اليوبوف)، والإستفادة من المميزات الإنتاجية والتسويقية والتصديرية المترتبة علي ذلك مما يعظم من قدرات صادراتنا الزراعية علي المنافسة في الأسواق العالمية فضلاً عن تعزيز برامج إنتاج التقاوي المتميزة مما سينعكس علي تكلفة الإنتاج.