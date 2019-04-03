أخبار مصر | مستشفي مصر للطيران تستضيف خبير فرنسي في العلاج الكيماوي والأورام وأستاذ في جراحة العظام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشفي مصر للطيران تستضيف خبير فرنسي في العلاج الكيماوي والأورام وأستاذ في جراحة العظام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمرارا للدور الريادى الذى تقوم به مستشفى مصر للطيران برئاسه الدكتور اشرف القاضى رئيس مجلس الاداره تستضيف المستشفي البروفسير ستيفان أودار الخبير الفرنسي وأستاذ العلاج الكيماوي والأورام بمستشفي جورج بومبيدو جامعة باريس وذلك يوم السبت 20 إبريل 2019 وتعقد العيادة التحضيرية لمناظرة الحالات بقسم علاج الأورام والطب النووي أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل اسبوع .

كما يعلن قسم العظام عن حضور الاستاذ الدكتور على عثمان المفتى أستاذ جراحه العظام و الجراحات المجهريه و جراحه اليد بكليه طب القصر العينى ورئيس قسم العظام كليه الطب عن حضوره ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 9 إبريل، اسبوعيا بوحده علاج الآلام و العمود الفقرى فى تمام الساعه الثانية عشر ظهرا .