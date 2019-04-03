الارشيف / أخبار مصر

أخبار مصر | الجفري لـ مستخدمي الشبكات الاجتماعية: لا تظهر الشماتة بأحد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجفري لـ مستخدمي الشبكات الاجتماعية: لا تظهر الشماتة بأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي، رسالة عبر صفحته على الفيسبوك تحت عنوان "لا تشمت".

 

Advertisements

وكتب الجفري: "لا تشمت  ولا تُظِهر الشماتة بأحد حيًا كان أو ميتًا:  "لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِأَخِيكَ فَيَرْحَمَهُ اللهُ وَيَبْتَلِيكَ".. سنن الترمذي.

 

وينشر الداعية الجفري، مجموعة من النصائح والآداب الهامة تباعا لمستخدمي الشبكات الاجتماعية إضافة إلى عدد من آداب النبوة في التواصل الاجتماعي.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا