أخبار مصر | الجفري لـ مستخدمي الشبكات الاجتماعية: لا تظهر الشماتة بأحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجفري لـ مستخدمي الشبكات الاجتماعية: لا تظهر الشماتة بأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي، رسالة عبر صفحته على الفيسبوك تحت عنوان "لا تشمت".

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وكتب الجفري: "لا تشمت ولا تُظِهر الشماتة بأحد حيًا كان أو ميتًا: "لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِأَخِيكَ فَيَرْحَمَهُ اللهُ وَيَبْتَلِيكَ".. سنن الترمذي.

وينشر الداعية الجفري، مجموعة من النصائح والآداب الهامة تباعا لمستخدمي الشبكات الاجتماعية إضافة إلى عدد من آداب النبوة في التواصل الاجتماعي.