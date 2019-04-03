أخبار مصر | مستقبل وطن ينظم ندوة عن التعديلات الدستورية في الأقصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستقبل وطن ينظم ندوة عن التعديلات الدستورية في الأقصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، في محافظة الأقصر، ندوة بقرية طفنيس بمدينة إسنا بالمنطقة الجنوبية، استهدفت شرح التعديلات الدستورية، وحث المواطنين علي المشاركة بالأستفتاء القادم، وممارسة الديموقراطية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد العماري الأمين العام للحظب.

واستعرضت الندوة التي نظمتها أمانات الشباب والمرأة والعلاقات العامة، شرح التعديلات الدستورية، والكشف عن المغالطات، والشائعات التي يحاول البعض حول التعديلات الدستورية.

وحظيت الندوة التي حضرها نحو 250 شخص من أهالي القرية حالة من النقاش وتبادل الأسئلة، وطرح الاستفسارات من جانب الجمهور.