أخبار مصر | حزب مستقبل وطن ينظم ندوة عن التعديلات الدستورية بالدقهلية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب مستقبل وطن ينظم ندوة عن التعديلات الدستورية بالدقهلية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام حزب مستقبل وطن، في محافظة الدقهلية، ندوة عن التعديلات الدستورية، تحت شعار "انزل شارك قول رأيك"، في مركز أجا.

وقال محمود رضوان أمين الحزب بمركز أجا، أن إقامة الندوة بقرية ديرب بقطارس عن التعديلات الدستورية المقترحة جاء لشرح بنود التعديلات الدستورية لأهالى القرية والذين يجب أن يشاركوا مشاركة فعالة، مؤكدا أن الحزب يدعم الدولة المصرية وذلك من خلال حث المواطنين على المشاركة الفعالة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة التى تصب في صالح البلاد.

وتحدث النائب أحمد حسين الخشب، عضو مجلس النواب بمركز أجا، عن المواد المقترح تعديلها للحاضرين واستمع الى طلبات الأهالى العامة والشخصية ووعد بحلها خلال الفترة القادمة.