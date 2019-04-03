أخبار مصر | محافظ بورسعيد يستقبل رئيس المجلس القومي للإعاقة ونواب "مستقبل وطن" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ بورسعيد يستقبل رئيس المجلس القومي للإعاقة ونواب "مستقبل وطن" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الدكتور أشرف مرعي، رئيس المجلس القومي للإعاقة، وذلك خلال زيارته لمحافظة بورسعيد لحضور الندوة التثقيفية التي يقيمها حزب مستقبل وطن، تحت عنوان" التعديلات الدستورية والمحاكاة لقانون ذوي الإعاقة"، بحضور النائبتين سعاد المصري ونجوي خلف، عضوتي مجلس النواب، ومحمود تمام، أمين ذوي الاحتياجات الاعاقة بحزب مستقبل وطن ببورسعيد، ومحمد النوسانى، أمين التنظيم بالحزب في بورسعيد

وأعرب الدكتور أشرف مرعي، خلال اللقاء، عن سعادته بتواجده بمحافظة بورسعيد، مشيرا إلي أن المدينة الباسلة أخرجت لمصر الكثير من الأبطال، كما حصد أبنائها من ذوي الاعاقة علي ميداليات دولية وقاموا برفع رأس مصر عاليا في المحافل الدولية.

من جانبه قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، ساوى بين جميع المواطنين دون تمييز، فضلًا عن اتخاذه جميع التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، مضيفا أن الدستور يلزم الدولة بضمان جميع الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي نهاية اللقاء، أهدي محافظ بورسعيد درع المحافظة لرئيس المجلس القومي لذوي الاعاقة، كما أهدي الدكتور أشرف مرعي، درع المجلس لمحافظ بورسعيد.