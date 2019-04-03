أخبار مصر | "مستقبل وطن" ينظم مؤتمرات وندوات عن أهمية التعديلات الدستورية في بني سويف (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" ينظم مؤتمرات وندوات عن أهمية التعديلات الدستورية في بني سويف (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، فى محافظة بنى سويف، عدة ندوات للتعديلات الدستورية، تحت شعار "انزل شارك قول رايك"، حيث نظمت أمانة الحزب في مركز سمسطا جنوب غرب بني سويف مؤتمرًا شعبيا حاشدًا لدعم وتأييد التعديلات الدستورية بقرية الشنطور التابعة لدائرة المركز بحضور النائب حسام العمدة أمين الحزب بالمحافظة والدكتور مصطفى عبد الجواد امين السياسات بالحزب وعبد الحميد محمد أمين العلاقات العامة بالحزب واحمد محمد عبد الحفيظ أمين الحزب بالمركز.

وأكد النائب العمدة، في كلمته أن التعديلات المقترحة لم تأت من فراغ وإنما هي انعكاس صادق لما يلمسه الشعب من فهم وما تستوجبه ضروريات المرحلة الراهنة والمقبلة وتوفير الضمانات لها، مشيرا إلى أنه لابد من إجراء تعديلات على الدستور ليناسب متطلبات المرحلة الحالية، ويحقق تطلعات الشعب المصري لحياة كريمة ومستقبل أفضل.

من جانبه، شدد الدكتور مصطفى عبدالجواد أمين السياسات، على حتمية التعديلات الدستورية لتحقيق الاستقرار على جميع المستويات، قائلًا: "مصر ليست أول ولا آخر دولة تقوم بتعديل الدستور، فجميع الدولة تقدم على ذلك لصالح شعوبها".

كما نظمت أمانة حزب مستقبل وطن، بالواسطي برئاسة جابر الشخيبي أمين المركز لقاءا موسعا للتوعية بأهمية التعديلات الدستورية، تحت شعار انزل شارك قول رايك، بالوحدة المحلية بميدوم والتي تضم قري صفط الشرقية والغربية والهرم وعزبه أبو النور وعزبة ابو جيل والبرية والحومه بالاضافة إلي القرية الام ميدوم وذلك بحضور النائب بدوي النويشي امين مساعد الحزب بالمحافظة، وعصام خلاف عضو مجلس النواب عن دائرة الواسطي وأحمد حمودة أمين التنظيم بالحزب، والشيخ رجب حسين عبد اللطيف مدير إدارة الأوقاف بالواسطي وجميع اعضاء هيئه المكتب، كما شارك فى المؤتمر، عدد من أعضاء المجلس التنفيذي وعدد كبير من أهالي مركز الواسطي.

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وأشار النائب بدوى النويشي، إلي أهمية إجراء التعديلات في هذه المرحلة لتحقيق الاستقرار واستكمال المشروعات العملاقة وتحقيق نسبة مرضية لبعض الفئات فى مجلس النواب كالشباب والمرأة وذوي الاعاقة مؤكدا علي ضرورة المشاركة الإيجابية في الاستفتاء المقبل وفي نهاية اللقاء أعلن الجميع التاييد للتعديلات الدستورية.

وفي نفس السياق، نظمت أمانة مركز ناصر برئاسة محمود عبد الله امين حزب مستقبل بالمركز عقدت امانه الشباب ندوة بعنوان "الوعي بالدستور للشباب"، للتوعية بالتعديلات الدستورية بقاعة النادي الاجتماعي ببندر ناصر شرق (الشناوية) حاضر فيها العميد محمود صبري أمين التقيم والمتابعة بحزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف وجميع اعضاء هيئه المكتب.

واشار صبري، إن الندوة تكرس الوعي بمختلف المسائل والقضايا المرتبطة بتنمية المجتمع المصري في مختلف المجالات ولدي كل فئات المجتمع.وأضاف أن الوعي بالقانون والدستور.

ويأتي على رأس هذه القضايا انطلاقا من أهمية الدستور الذي يوضح الحقوق والواجبات ويحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة، مشيرآ إلى أن الندوة استهدفت مناقشة عدد من المحاور أبرزها:التأصيل القانوني والتاريخي للدساتير.التطور الدستوري في مصر والوعي بالدستور وحماية مستقبل الشباب المصري وفى نهاية اللقاء، أكد الحاضرون وقوفهم بجوار الدولة المصرية، والموافقة على كل ما يؤثر بالإيجاب في استمرار عملية التنمية جاء ذلك ضمن سلسلة اللقاءات التى يعقدها الحزب، والإستعداد للأستحقاقات الدستورية القادمة.