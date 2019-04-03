أخبار مصر | وفد "مستقبل وطن" بسوهاج يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد "مستقبل وطن" بسوهاج يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار وفد من أعضاء حزب مستقبل وطن، في محافظة سوهاج، وعلى رأسهم المستشار أحمد فوزى عضو الأمانة العامة للحزب، مطرانية الأقباط الأرثوذكس في المحافظة، وذلك فى إطار التواصل من قبل الحزب بكل المؤسسات الوطنية وعلى رأسها الأزهر الشريف والكنسية المصرية.

وكان نيافة الأنبا باخوم، مطران سوهاج، والأنبا بسادة مطران اخميم، فى استقبال الوفد الذى ضم أعضاء الحزب والشخصيات العامة والذي على رأسهم، المستشار أحمد فوزى أمين الشئون المالية والإدارية للحزب، واللواء محمد مصطفي أمين الحزب بالمحافظة، وعدد من أعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة، كما زار الوفد كنسية الأقباط الكاثوليك بالمحافظة، ولقاء نيافة الأنبا مطران الكنسية.

وناقش أعضاء الحزب مع أسقف سوهاج، الوضع الاجتماعى فى مصر، وأهم المشاكل التى تواجه الشعب السوهاجى، ووضع حلول لحل تلك المشاكل مع الجهاز التنفيذى بالمحافظة.

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وبعث وفد الحزب، كلمات تبرز المحبة والتسامح ونبذ العنف والتطرف فى المجتمع، مؤكدين أن مصر نسيج واحد لن يمكن الله كائن من كان فى نفسه أن يفسد الروح الطيبة.

وأشار الوفد، خلال اللقاء، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى رسالة للعالم أجمع في الوحدة الوطنية والسلام بافتتاحه مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن جانبه، قال المستشار أحمد فوزى، أمين الشئون المالية والإدارية للحزب، أن المناقشة مع الأنبا باخوم، كانت مثمرة وخرجنا بها من العديد من المكاسب التى تخدم أهالينا في المحافظة.

وأكد "فوزى"، أننا تحدثنا عن أهمية التعديلات الدستورية من أجل استقرار الدولة واستمرار المشروعات القومية، وحث الأقباط علي المشاركة الإيجابية في الإستفتاء.