أخبار مصر | "مستقبل وطن" يناقش التعديلات الدستورية مع ذوي الاحتياجات الخاصة بالشرقية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" يناقش التعديلات الدستورية مع ذوي الاحتياجات الخاصة بالشرقية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، في محافظة الشرقية، ندوة تثقيفية للتوعية بأهمية المشاركة في التعديلات الدستورية المرتقبة والحديث حول دور الحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاهتمام بالمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بحضور الدكتور محمد سليم، الامين العام للحزب بالمحافظة، والدكتور محمد جمال عيسي عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق والنائب عمر مصيلحي، والنائبة زينب سالم، والمحاسب عمرو التونسي أمين السياسات، والدكتورة هند حازم أمين ذوي الإحتياجات الخاصة بالشرقية.

وأكد الدكتورمحمد سليم، أن الدولة تحاول أن تحقق العدالة ولكنها نسبية والعدالة المطلقة بيد الله واحده، وكلنا متساوين، وكلنا أمام الله لدينا عدالة مطلقة والكل متساوي، والجميع أمام القانون سواء ولا فرق بين فئة عن أخرى والدولة المصرية منحت أصحاب الإعاقة تمييز لم يعطيه للسوي، وإذا كان منصوص عليه، منذ فترة فالقانون، وبعد صدور الاتفاقية الدولية بحماية أصحاب الإعاقة، ومع ذلك لم يعطي إضافة لهذه الفئة، ولكن الرئيس "عبد الفتاح السيسي" اولي ذوي الأحتياجات الخاصة عناية خاصة.

وأضاف "سليم" موجها حديثة لذوي الأحتياجات الخاصة: لا تقلل من نفسك، انت مثل المواطن العادي، وبالعكس تزيد والدولة تريدك فعال من أجل الحفاظ على حقوقك وهذا لا يأتي الا بالمشاركة السياسية والتعبير عن رأيك.

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ومن جانبه، بدء الدكتور "محمد جمال عيسى" عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق حديثه متسائلا:"ماهي حقوق ذوي الإعاقة التي منحها لي القانون"؟، مُؤكدًا أن دستور 2014 لم يكن به تمثيلا صريحا لذوي الاحتياجات الخاصة ولذا كان لابد من تعديل بعض مواد الدستور لضمان حقوق تلك الفئات لكي يكون لهم تمثيلا واضحا بمجلس النواب وتكون النسب المخصصة للشباب والمرأة والمسيحيين وذوي الإعاقة واضحة وصريحة ولذا يجب علي الجميع النذول والمشاركة في التعديلات الدستورية المرتقبة.

وفي الوقت نفسه، أشارت النائبة "زينب سالم" ان التعليم لايفرق بين ذوي الاعاقة والأصحاء، وتم الالتزام بالدمج بينهم وان المعاق ليس من يصاب في جسده ولكن من يصاب في تفكيرة.

وناشدت "سالم" جموع المواطنين سواء المرأة المصرية او ذوي الأحتياجات الخاصة والأصحاء بضرورة الوقوف خلف الدولة المصرية والحرص علي المشاركة في التعديلات الدستورية القادمة بكل قوة وكثافة.