مصر | القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية بالتجمع الخامس

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ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس.

وتلقى قسم شرطة التجمع الخامس عدة بلاغات من المواطنين تفيد بسرقة شققهم السكنية، وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن ورائها كل من "عماد. ش" سائق ، "مصطفى. ح" عاطل، "رضا. أ"، عاطل، وتم ضبطهم واعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الشقق السكنية بالتجمع الخامس.

واعترفوا بسرقتهم لـ3 شقق وتمكنوا من سرقة مصوغات ذهبية تقدر بـ28 ألف جنيه وأرشدوا عن مكان المسروقات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.