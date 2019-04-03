مصر | "لعدم إنفاقه عليه".. "الأمن العام" يضبط عاملا قتل شقيقيه انتقاما من أبيه بالشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لعدم إنفاقه عليه".. "الأمن العام" يضبط عاملا قتل شقيقيه انتقاما من أبيه بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثتي طفلين، وتبين بان شقيقهما وراء ارتكاب الواقعة انتقاما من والده لزواجه من والدتهما بالشرقية.

وتلقى مركز بلبيس بلاغا بالعثور على جثتي الطفلين "محمد. ح" وشقيقه التوأم "كريم" سني 10، تلميذان بالصف الرابع الابتدائي، بمروي بأرض زراعية بقرية البلاشون دائرة المركز بكامل ملابسهما ولا توجد بهما إصابات ظاهرية وما أفاد به مفتش الصحة أن سبب الوفاه إسفكسيا الغرق.

وعلى الفور تشكل فريق بحث مباحث الشرقية وبرئاسة مفتشى قطاع الامن العام، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة شقيق الطفلين من الأب حسام ح " عامل مُقيم بذات القرية" .

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وتم التوصل لشاهدي رؤية (حداد ، و مبلط مقيمان بذات القرية) وقررا مشاهدتهما المتهم صحبة الطفلين في وقت معاصر لاختفائهما.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة انتقاماً من والده لزواجه من والدة الطفلين وعدم إنفاقه عليه ووالدته ورفضه مساعدته في إتمام زواجه وفي سبيل تنفيذ ذلك استدرج شقيقيه من أمام مسكن جدهم واصطحبهما لمكان العثور وطلب من أحدهما الانتظار وأخذ الآخر وتوجه للمروى المائي وقام بدفعه للمياه والضغط على رأسه حتى تأكد من وفاته ثم عاد واصطحب الأول وتخلص منه بذات الطريقة.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة.