مصر | المشدد 7 سنوات لسائق لقتله آخر بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 7 سنوات لسائق لقتله آخر بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهم الثاني وذلك لقتله آخر إثر مشاجرة بينهما بمدينة نصر.

كما قضت ببراءة المتهم الأول.

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صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التوني وعضوية المستشارين علي أحمد صقر وأيمن عبدالرازق وأمانة سر ممدوح غريب وعزت فاروق.

وجاء في تحقيقات النيابة قيام المتهمين " إسلام ر د " 24 عام سائق، " أحمد ط م " 19 عام سائق لأنهم في مارس 2018 قاموا بضرب المجني عليه " إسلام س م " بأن أشهر المتهم الأول في وجهه سلاح أبيض " سنجة " وعاجلة بعدة طعنات استقرت في جسده وقام المتهم الثاني بدهسه بالسيارة قيادته ولكنهم لم يقصدوا قتله ولكن ضرب أفضي إلي موت.

وتوصلت تحريات المباحث لقيام المتهم الأول أثناء المشاجرة بالتعدي علي المجني عليه محدثين إصابته وقيام المتهم الثاني بدهسه بالسيارة قيادته ولكنهم لم يقصدوا قتله وحدث ذلك أثناء المشاجرة.