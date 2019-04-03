مصر | كثافات مرورية بشوارع القاهرة الكبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كثافات مرورية بشوارع القاهرة الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مديرية أمن القاهرة صباح اليوم الأربعاء، كثافات مرورية بشوارع وميادين القاهرة والتي كان أولها بطريق الأوتوستراد، بسبب توقف سيارة نقل، نتيجة انقلابها مما أدى إلى توقف حركة المرور للمتجه من حلوان حتى المعادي، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

وتوقفت حركة السير بميدان رمسيس، ذلك لتوقف حركة المرور مما أدى الى شلل مرورى للمتجه الى مدينة نصر ومصر الجديدة.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بتوقف سير الحركه فى طريق الأوتوستراد وميدان رمسيس صباح اليوم ، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى اماكن الزحام لتسيير حركة السيارات.