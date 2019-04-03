«المحافظين» يطالب «الصحة» بتوفير علاج مرضى الصرع

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تقدم النائب البرلمانى طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجها إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن تعرض مرضى الصرع للإهمال، وذلك بسبب عدم وجود عيادات فى كل المستشفيات المركزية والعامة والتعليمية لتخفيف الأعباء عن المرضى وذويهم، مطالبا الحكومة بضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير سبل العلاج لهذا المرض الصعب وغيره من الأمراض الخطيرة، وإتاحة العلاج ليكون فى متناول محدودى الدخل من المواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إلى أنه يجب على وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات الضرورية لتفادى الإصابة بهذا المرض. (اقرأ أيضا: «المحافظين» يطالب الحكومة بنشر تفاصيل عائدات الخصخصة) يذكر أن مرض «الصرع» عبارة عن اضطراب في جهاز الأعصاب المركزي، حيث يصبح فيه نشاط الدماغ
وأشار عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إلى أنه يجب على وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات الضرورية لتفادى الإصابة بهذا المرض. (اقرأ أيضا: «المحافظين» يطالب الحكومة بنشر تفاصيل عائدات الخصخصة)
يذكر أن مرض «الصرع» عبارة عن اضطراب في جهاز الأعصاب المركزي، حيث يصبح فيه نشاط الدماغ غير طبيعي، الأمر الذي يُسبب حدوث الاختلاجات أو فترات تتميز بسلوك وشعور غير طبيعي وفقدان الوعي أحيانا. ويؤثر الصرع على الذكور والإِناث على حد سواء على اختلاف أجناسهم وأُصولهم وأعمارهم.
ويمكن أن يفيد العلاج بالأدوية أو بالجراحة أحيانا في السيطرة على الاختلاجات لدى أغلب مرضى الصرع، وقد يلزم بعض الأشخاص تلقي المعالجة مدى الحياة للسيطرة على الاختلاجات.
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