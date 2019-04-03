شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر في بلجراد تشارك في الاحتفال الثاني بيوم الصداقة العربية الصربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت سفارة مصر في بلجراد في احتفالية يوم الصداقة العربية الصربية الثانية في نشاط مشترك لمجلس السفراء العرب بمقر المكتبة الوطنية لصربيا، شهدت كلمات افتتاحية لكل سفير فلسطين بصفته عميد السلك الدبلوماسي الأجنبي والعربي، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وثمن السفير عمرو الجويلي، سفير مصر لدى صربيا، كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية التي استشهدت بمشاركة مصر كضيف شرف في معرض بلجراد للكتاب في أكتوبر المقبل باعتبارها ممثلة للأدب والفكر العربى وهى المشاركة الثقافية التي من شأنها التقريب بين الشعوب العربية وصربيا.

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ونوه «الجويلي» بكلمة مديرة المكتبة القومية لصربيا التي أثنت فيها على قيام مصر بإهداء كتب لإنشاء جناح عربي بالمكتبة التي ترتبط أيضاً بمذكرة تعاون ثنائية مع مكتبة الإسكندرية.

وأوضح سفير مصر في بلجراد أن مجموعة السفراء العرب في بلجراد بادروا العام الماضى بهذا النشاط المبتكر من خلال تنظيم احتفالية متكاملة بمناسبة ذكرى إنشاء جامعة الدول العربية، بالتركيز على مثلث اللغة، بما في ذلك الشعر، والموسيقي والأطعمة في نشاط جماعى مثالى عكس القواسم المشتركة للثقافة العربية.

وأبرز أن اكتظاظ القاعة بالحضور من الجانب الصربي والسلك الدبلوماسي، رغم كبر حجمها، يعكس الاهتمام الذي يوليه قطاع كبير من الشعب الصربي بالثقافة العربية وتنامى عدد الدارسين للغة العربية الذين زار عدد منهم مصر في فبراير الماضي للمشاركة في اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.