فيديو.. المرور يوضح خطورة قيادة السيارات تحت تأثير المخدر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت إدارة المرور، فيديو توضح فيه خطورة تعاطى المواد المخدرة أثناء قيادة السيارات على طرق، مما يتسبب فى ارتكاب حوادث مرورية مروعة. وتوضح إدارة المرور أن تعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة يساعد فى التهور، والقيادة بسرعات عالية ويعطى إحساسا بالثقة الزائدة.

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