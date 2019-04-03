شكرا لقرائتكم خبر عن «شاروبيم» عن أزمة دورات المياه بالدقهلية: «شاهدت مواطنين بيعملوا حمام تحت كوبري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إنه عقب توليه مسؤولية المحافظة وجد أن دورات المياه بالمحافظة محدودة للغاية، مشيرا إلى أنه كان يتجول في شوارع المحافظة في وقت الليل، مع بداية توليه المحافظة، وتفاجأ وقتها أن المواطنين «بيعملوا حمام تحت الكباري»، وفى الشوارع وهذه مشاهد غير لائقة.

وأضاف: «عندما استطلع عدد الحمامات بالمحافظة وجد نحو 15 دورة مياه بحي شرق، و16 بميت غمر، و36 حماماً بحي غرب، لكنها جميعاً غير صالحة»، وأكد المحافظ خلال اجتماع لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، أنه طلب وقتها من 4 رجال أعمال عمل دورات مياه، وتعيين عاملين للإشراف عليها، وبدأوا بالفعل، وخلال فترة قصيرة، سيتم الانتهاء من هذه المشكلة.