شكرا لقرائتكم خبر عن اهتمام من منظمات روما بالدور المصرى فى مجال الأمن الغذائى والتغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح السفير هشام بدر، سفير مصر لدى إيطاليا وممثلها الدائم لدى المنظمات والوكالات العاملة في روما، بأن "جراتسيانو دا سيلفا" مدير عام منظمه الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) يقوم بزيارة إلى مصر خلال الفترة من 2 -4أبريل الجاري للمشاركة فى الشق رفيع المستوى من المؤتمر الدولى الثانى "أيام المياه والأرض" حول ندرة المياه فى المنطقة العربية، والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبمشاركة وزراء الموارد المائية والزراعة العرب.

وأشار السفير بدر إلى أن زيارة مدير عام الفاو تأتى بعد اقل من 10أيام على زيارة المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، بما يعكس الاهتمام الكبير للمنظمات العاملة في روما للدور المصري فى مجال الأمن الغذائي والتغذية، خاصة وانه من المقرر قيام رئيس صندوق التنمية الزراعية (الإيفاد) بزيارة مصر فى يونيو المقبل لافتتاح المكتب الوطنى الجديد للصندوق فى القاهرة والذى تم توسيع نطاق عمله ليشرف على عدد من دول شمال أفريقيا والشرق الأدنى فى إطار سياسة اللامركزية التى يقوم عليها الصندوق.

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وأضاف السفير بدر، أن مدير عام الفاو حرص على زيارة القاهرة قبل انتهاء فترة ولايته الثانية والأخيرة على رأس أقدم منظمات روما العاملة فى مجال الأمن الغذائي والتغذية، مشيراً أيضا إلى أن موضوعات ندرة المياه فى المنطقة العربية تأتى فى إطار تنفيذ منظمة الفاو للمبادرة الإقليمية الخاصة بالتعامل مع ندرة المياه والتصحر وتأثيرات التغير المناخى على تحقيق الأمن الغذائي ومكافحة الفقر فى منطقة الشرق الأدنى.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر اختتمت مؤخرا رئاستها لمجموعة الـ77 والصين فى روما. كما يتولى السفير هشام بدر رئاسة المجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي خلال عام 2019، وتشغل مصر عضوية المجالس التنفيذية لمنظمات روما الثلاث (الفاو- الإيفاد- برنامج الغذاء العالمي).