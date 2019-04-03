حدث في 8 ساعات| المرحلة الثالثة لحذف غير المستحقين بالتموين وتراجع أسعار الذهب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، عددًا من الأحداث على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أبرزها إعلان وزارة القوى العاملة توفير 12611 فرصة عمل شاغرة داخل البلاد، في عدة تخصصات، براتب يتراوح بين 1200 جنيه حتى 7000 جنيه.

ويرصد الخليج 365 أبرز الأحداث في الـ8 ساعات الماضية:

أمطار وشبورة ورياح وحرارة خلال لـ 72 ساعة

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم وحتى الجمعة المقبل تشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة يصل إلى درجتين، على أغلب الأنحاء، يكون متوسطها 25 درجة على القاهرة، ويظل الطقس شديد البرودة ليلًا.

"التموين" تعلن موعد تطبيق المرحلة الثالثة لحذف غير المستحقين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، إن الوزارة تبدأ اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع شركات البطاقات الـ3، إعلام المواطنين ممن تنطبق عليهم إحدى معايير المرحلة الثالثة من حذف غير مستحقي الدعم عبر بون صرف حصص السلع التموينية أو الخبز عن شهر أبريل الجاري.

"القوى العاملة" تطرح 12.6 ألف وظيفة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير 12611 فرصة عمل شاغرة، براتب يتراوح بين 1200 جنيه حتى 7000 جنيه، على أن يجرى التقديم حتى نهاية شهر إبريل الجاري، موضحة أن الفرص متاحة لحملة المؤهلات المختلفة، في عدة تخصصات داخل البلاد.

تراجع أسعار الذهب في السوق المحلي

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، جنيهًا واحدًا، مقارنة بمستوياتها أمس، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 624 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقابل 625 جنيهًا، وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم إلى 535 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 713 جنيهًا، ووصل الجنيه الذهب إلى 4.992 جنيه.

التموين: صرف حصص المواليد الجُدد أول يوليو

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، البدء في إداري المرحلة الأولى من المواليد الجدد على بطاقات التموين، ممن تقدموا بطلبات الإضافة خلال الفترة منذ الأول من أغسطس وحتى السابع من نوفمبر الماضي واستوفوا الشروط منتصف يونيو المقبل، على أن يتم البدء في صرف حصصهم التموينية اعتبارًا منذ الأول من يوليو المقبل.

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وزير التعليم يعلن عدم وجود دور ثانٍ لأولى ثانوي

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عدم وجود دور ثانٍ للصف الأول الثانوي هذا العام موضحاً: هناك امتحانين في نهاية الترم وهذا كل ما في الأمر، بحيث إذا حصل الطالب على درجات نجاح في الامتحان الأول، ليس ضروريًا أن يخوض الامتحان الثاني.

الصحة: فحص 9 ملايين طالب بمبادرة "الأنيميا والسمنة والتقزم"

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من فحص ٨ ملايين و٩٦٣ ألف و٥٢٥ طالبًا وطالبة، منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية، 16 فبراير الماضي.

"التعليم" تعتمد مذكرة إعادة تنظيم ندب امتحانات الثانوية

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المذكرة الخاصة بإعادة تنظيم أعمال الندب لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019.

وقال الدكتور محمد عمر، نائب الوزير لشئون المعلمين، إن القرار تضمن ندب المعلمين داخل المحافظة التي يعملون بها على أن يكون الندب خارج الإدارة التعليمية التابع لها المنتدب، مؤكدًا على عدم المساس بالمكافآت التي يحصلون عليها في هذا الشأن.

وزيرا الاستثمار والإسكان يبحثان مع البنك الدولي دعم مشروعات البنية الأساسية

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اجتماعا مع الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، لبحث التعاون بين مصر والبنك في مشروعات البنية الأساسية، وعلى رأسها مشروعات الإسكان الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي.

التعليم تحسم الجدل بشأن تأجيل امتحانات أولى ثانوي

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما جرى تداوله بشأن تأجيل امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي إلى ما بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، مؤكدة أن هذا الكلام عار تمامًا عن الصحة.

وأوضحت التعليم، أن قطاع التعليم لم يضع جدول الامتحانات حتى الآن ليكون هناك حديث عن تأجيلها.