السيسي وجوتيريش يبحثان جهود الأمم المتحدة إزاء أزمات المنطقة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي وسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة ودور السكرتير العام في حفظ الأمن والسلام وتحقيق الاستقرار، وجهود الأمم المتحدة إزاء الأزمات في المنطقة العربية وخاصة في سوريا وليبيا واليمن وجهود التوصل لإقامة حل دائم للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية وحل إقامة الدولتين وسبل محاربة الإرهاب وتوفير الآليات اللازمة في إطار المنظمة الدولية والتعاون مع مصر في هذا الصدد.

أوضح ذلك وزير الخارجية سامح شكرى في مؤتمر صحفي مشترك مع سكرتير عام الأمم المتحدة عقب المباحثات الموسعة بين جوتيريش والرئيس السيسي صباح اليوم.

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وأكد شكري أن مصر تقدر جهود الأمين العام للأمم المتحدة لحفظ الشرعية الدولية، وأن التعاون بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة متشعب ويركز على حفظ الأمن والسلم وقوات حفظ السلام الأممية في أفريقيا وتحدثنا عن توفير آليات الأمم المتحدة لدعم المنظمة الاقتصادية لأفريقيا في أديس أبابا لتنفيذ الخطط والأهداف الأفريقية وفقا لأجندة 2063 ورؤية الرئيس السيسي إزاء الاندماج الأفريقي وتطوير البنية الأساسية من طرق ونقل وغيرها من قطاعات في أفريقيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بزيارة الرئيس السيسي الأسبوع المقبل للولايات المتحدة، قال شكري إن المباحثات بين الرئيسين السيسي ودونالد ترامب ستتناول العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات وستتناول أيضا كافة الأوضاع في المنطقة ورؤية مصر إزاء هذه الأوضاع وموقف مصر الواضح وضرورة استمرار الشرعية الدولية إزاء ارتباط الجولان بسوريا وعدم جواز استيلاء إسرائيل على الجولان.

وأضاف أن المباحثات المصرية الأمريكية ستتناول أيضا سبل تحقيق الاستقرار في المنطقة ومحاربة الإرهاب وذلك خلال القمة المصرية الأمريكية الأسبوع المقبل في واشنطن.​