محافظ الجيزة: تنظيم معرض مفتوح للأسر المنتجة بشارع النهضة بمشاركة 50 عارضًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- أ ش أ:

قال محافظ الجيزة أحمد راشد إنه تم تنظيم معرض مفتوح للأسر المنتجة بشارع النهضة في حي جنوب الجيزة، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

وأضاف راشد - في تصريح اليوم الأربعاء - أن المحافظة تولي اهتمامًا شديدًا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لما لها من أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد والتنمية وتوفير فرص عمل للشباب، مؤكدًا أن المعرض شارك فيه 50 عارضًا من الأسر المنتجة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث أنه جاء تشجيعًا لهم ولدعم منتجاتهم.

وأوضح أن المعرض ساهم في توفير سوق للأسر المنتجة لاستعراض المنتجات التي أنتجوها بأيديهم؛ والتي تنوعت ما بين يدوية وتراثية وجميعها بأياد مصرية ويتم طرحها للجمهور بأسعار التكلفة دون مغالاة في الأسعار كما في الأسواق الأخرى.

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ووجه راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتقديم أوجه الدعم اللازمة للأسر المنتجة للترويج لمنتجاتهم من خلال تنظيم المعارض المحلية، إضافة إلى تشجيع المشرعات الصغيرة والوقوف بجانب القائمين عليها وإزالة أية معوقات تواجههم.

من جهته، قال رئيس حي جنوب الجيزة ياسر سامي إن المعرض تم إقامته على مدار اليوم وشهد إقبالًا كبيرًا من قبل الجمهور؛ نظرًا لجودة المنتجات المعروضة وأسعارها الجيدة، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحميل المشاركين في عرض المنتجات أي أعباء مالية، وتنوعت المعروضات ما بين منتجات غذائية وملابس ومنسوجات وأكسسوارات.

يذكر أن المحافظ قد تفقد أول أمس أحد المشروعات المتوسطة التابعة لجهاز تنمية المشروعات وهو مصنع لتقطير العطور بالبدرشين يقوم بتصدير منتجاته من الزيوت العطرية إلى الخارج.​