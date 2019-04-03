"الاستعلامات": إطلاق نافذة مصرية أفريقية باللغة الصينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات، تزايد الاهتمام المتبادل بين الصين والقارة الأفريقية، في السنوات الماضية، وتضاعفت الاستثمارات الصينية في العديد من الدول الأفريقية بجميع المجالات، فضلاً عن التنسيق السياسي والاستراتيجي الذي يجسده المنتدى الصيني الأفريقي الذي يواصل مؤتمراته منذ أكثر من 15 عامًا.

وأضافت الهيئة، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه برغم ذلك عانت كل من أفريقيا والصين من غياب أدوات حديثة ومباشرة للتواصل الإعلامي خاصة من جانب القارة الأفريقية التي لم تبادر حتى الآن أي من دولها أومؤسسات الاتحاد الأفريقي إلى إيجاد وسيلة اتصال باللغة الصينية تخاطب الشعب الصيني.

وبادرت الهيئة العامة للاستعلامات بإطلاق موقع إلكتروني شامل عن أفريقيا باللغة الصينية ضمن المواقع التي تضمها البوابة الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة بالعديد من اللغات (7 لغات حتى الآن).

Advertisements

وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الموقع الجديد الصادر باللغة الصينية يتضمن معلومات عن مصر وسياستها ومواقفها وكافة الجوانب الثقافية والاقتصادية والتغطيات الإخبارية اليومية.

كما يضم الموقع معلومات عن جميع الدول الأفريقية واستعراض يومي لأهم الأخبار ومقالات الصحف الأفريقية والصينية ومجالات التعاون المشترك بين الطرفين إلى جانب قاعدة معلومات عن الاتحاد الأفريقي ومؤسساته، وكذلك المنتدى الصيني الأفريقي.

وأشار رشوان، إلى أن هذا الموقع يعد نافذة عن أفريقيا إلى الشعب الصيني، ومن المؤكد أن إطلاق هذه النافذة من مصر يجسد مكانة مصر في القارة الأفريقية، ويقدم أفريقيا إلى الصين بعيون مصرية.

ولفت رئيس هيئة الاستعلامات، إلى التحديث اليومي الشامل لكل المواد الإعلامية على البوابة الإلكترونية "مصر - أفريقيا" بكل اللغات، إضافة إلى استمرار الهيئة في تنفيذ الأنشطة الإعلامية الأخرى المرتبطة برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.