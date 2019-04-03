"حالة البحر مضطربة جدًا".. إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا؛ لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت 25 عقدة جنوبية وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار والضغط 1007 هيكتوبسكال وحالة البحر مضطربة جدا.

وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم، اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، للأحوال المناخية والجومائية لسلامة الملاحة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.