الجمعة.. التنمية المحلية تحتفل بيوم اليتيم في الحديقة الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
تنظم وزارة التنمية المحلية احتفالية كبرى للاحتفال بيوم اليتيم وتكريم عدد من الأيتام من المحافظات بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وذلك يوم الجمعة المقبل بمقر الحديقة الدولية بالقاهرة.
وحسب بيان، الأربعاء، من المقرر أن يحضر الاحتفالية كل من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حيث تتضمن عروض فنية وترفيهية وتكريم للأيتام من جميع المحافظات.
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