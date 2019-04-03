مصر | تأجيل محاكمة 154 متهمًا بـ"لجان العمليات النوعية بحلوان والفيوم" لـ16 أبريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة 154 متهمًا بـ"لجان العمليات النوعية بحلوان والفيوم" لـ16 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة غرب القاهرة العسكرية، تأجيل محاكمة 154 متهمًا في القضية رقم 169 لسنة 2017 جنايات عسكرية غرب القاهرة، والتي كانت مقيدة برقم 351 لسنة 2015 حصر نيابة أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًا بـ"لجان العمليات النوعية حلوان والفيوم"، لجلسة 16 أبريل.

ونسبت النيابة للمتهمين، تأسيس جماعة إرهابية بالفيوم، أطلق عليها “لجان العمليات النوعية”، تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة والمحاكم وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، بهدف إسقاط مؤسسات الدولة.