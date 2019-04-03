مصر | ضبط شخصين بتهمة النصب على سيدة عبر أحد مواقع التسوق الإلكتروني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخصين بتهمة النصب على سيدة عبر أحد مواقع التسوق الإلكتروني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عاطل وطالب بتهمة النصب على سيدة بمصر الجديدة.

وتبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من (موظفة بشركة خاصة – مواليد 1995 – مقيمة بمصر الجديدة) بتضررها من مستخدم رقم هاتف محمول (محدد)، لقيامه بإرسال رسائل للهاتف الخاص بها تتضمن الاتفاق معها على بيع جهاز هاتف محمول مقابل مبلغ مالي قدره (14000 جنيه)، بناء على إعلان مسبق على إحدى مواقع التسوق الإلكتروني بشبكة الإنترنت، على أن يتم دفع مبلغ (8000 جنيه) مقدم والباقي أقساط لمدة سنة، وقامت الشاكية بتحويل المبلغ المتفق عليه لحساب هاتف محمول "محدد"، ولم يقم بتسليمها الهاتف المحمول المشار إليه.

وبالبحث والتحري ومن خلال الفحص الفني تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (حاصل على دبلوم – مقيم بدائرة مركز شرطة ببا ببني سويف).

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن بني سويف وقطاع الأمن العام، تم استهدافه وضبطه وبحوزته جهاز الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة وكذا ضبط بحوزته مبلغ مالي قدره (2000 جنيه).

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بغرض النصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت، وتحصله على مبلغ (2000 جنيه) من المبلغ المشار إليه بالاشتراك مع آخر (طالب- مقيم بذات الناحية)، وبإرشاده تم ضبطه وبحوزته هاتف محمول، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتحصله على مبلغ (6000 جنيه) من الأول، وقيامه بشراء الهاتف المحمول المضبوط بحوزته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

