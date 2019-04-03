أخبار مصر | "مستقبل وطن" ينظم عدة ندوات للتعديلات الدستورية بمراكز كفر الشيخ (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" ينظم عدة ندوات للتعديلات الدستورية بمراكز كفر الشيخ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
والندوة الثانية نظمتها أمانة مركز دسوق بقرية محلة دياي بحضور النائب عبدالحميد دمرداش والمحاسب أحمد جعفر والقمص يونان لبيب راعى كنيسة كفرالخير والمهندس حسن الطراوى امين التقييم والمتابعة بالمحافظة والمهندس عادل النجار امين الحزب بمركز دسوق وعادل حسنين أمين الحزب بمدينة دسوق وعدد كبير من الاهالى، وشدد المتحدثون على أهمية التعديلات الدستورية لعبور هذه المرحلة والحفاظ على استقرار البلاد.
والندوة الثالثة أقيمت بقرية السالمية أمانة مركز فوة بحضور عصام الخطيب امين الحزب بالمركز وفؤاد الرفاعى رئيس نادى بلطيم وياسين متولى المحامى الأمين المساعد للعمل الجماهيرى بالمحافظة وعدد من رجال الأزهر والكنيسة.
والرابعة نظمتها امانة سيدى سالم حيث تم شرح التعديلات الدستورية والدعوة للحشد للاستفتاء.
وقال العمدة محمد زكريا شتا امين الحزب بالمركز، إن الندوة شارك فيها مجموعة من الشباب بحضور هشام القصاص امين شباب المركز وناقشت الندوة ايضا دور شباب الحزب فى إعداد الترتيبات اللازمة للاستفتاء والدعوة للحشد.
وياتى ذلك فى إطار خطة الامانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الداعمة للتعديلات الدستورية والحشد فى الاستفتاء.