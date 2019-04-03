أخبار مصر | غدا.. شوقي السيد ضيف "آخر سطر" على "النايل لايف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. شوقي السيد ضيف "آخر سطر" على "النايل لايف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف برنامج "آخر سطر" غدا الخميس الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد ويكشف بالمستندات كيف زوت جماعة الإخوان الانتخابات الرئاسية في 2012 وكيف احترفت العنف والقتل منذ بدايتها وكيف حاولت السيطرة على العدالة وقضاة مصر .

"آخر سطر" يذاع في التاسعة مساءً، على شاشة قناة نايل لايف بالتلفزيون المصري ويقدمه الكاتب الصحفي محمد عبدالنور، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي رشدي الدقن.

وتطرح فكرة البرنامج، القضايا التي تهم المشاهد المصري والعربي للحوار في تناول غير تقليدي حسب وصف الإعلامي أسامة البهنسي رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، والذي قال إن الموسم الأول من حلقات "آخر سطر"، تناقش كيف خدعت جماعة الإخوان الشعب المصري.

ومن جانبه أكد خالد شبانة رئيس قناة نايل لايف، أنه تم اختيار موعد مميز للبرنامج على خريطة القناة، والذي يستضيف من خلال حلقاته مجموعة من القامات الفكرية والسياسية الكبيرة.