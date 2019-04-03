أخبار مصر | مشروع مودة يصل إلى بورسعيد لتوعية الشباب المقبلين على الزواج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشروع مودة يصل إلى بورسعيد لتوعية الشباب المقبلين على الزواج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت اليوم الأربعاء، أولى جلسات تدريب المدربين من أعضاء هيئة التدريس علي التطبيق دليل "مودة" وهو التدريب الرابع من المرحلة الأولى، وذلك بجامعة بورسعيد، تحت رعاية غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، و الأستاذ الدكتور شمس الدين شاهين رئيس جامعة بورسعيد.

وافتتح الدورة ندا الحسينى مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور طارق على الجبرونى منسق المشروع بالجامعة، ورمزة حسين صدقي مدير مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد الدكتور أيمن عبد العزيز المنسق التنفيذى لمشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن التدريب الذى سيشارك به علي مدار يومين 3-4 ابريل الجارى 30 من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بورسعيد، ويتضمن العديد من جلسات العمل حول الجوانب الاجتماعية في العلاقات الأسرية و الجوانب الصحية والطبية أيضاً الجوانب الشرعية.

Advertisements

وذكر عبد العزيز أن التدريب يشتمل علي أسس التربية الأسرية الإيجابية، مضيفا أن جلسات التدريب كانت قد بدأت فى جامعة الإسكندرية ثم جامعة القاهرة وحلوان ومؤخراً فى بورسعيد لينتقل إلى جامعة عين شمس فى الفترة القادمة، وذلك استكمالا لأعمال المرحلة الأولى لمشروع "مودة" التي تستهدف تدريب ٧٠٠ عضو من هيئة التدريس على مستوى الخمس جامعات وفقا للبرتوكول المبرم بين وزارتي التضامن الاجتماعى والتعليم العالي من أجل تطبيق المشروع بالجامعات كمرحلة تجريبية للوقوف على أهم الإيجابيات والملاحظات تمهيدا لتعميمه على مستوى محافظات الجمهورية.

كما أضاف أن اختيار أعضاء هيئة التدريس يتم بناءاً على أسس ومعايير خاصة أهمها أن يكون عضو هيئة التدريس حاصل على الكثير من الدورات التي تؤهله فيما بعد للقيام بتدريب الشباب بمعدل ١٠٠ طالب لكل عضو هيئة تدريس.

ومن المعروف أن أعداد حالات الطلاق قد ارتفعت فى المجتمع المصرى إلى 198 ألف حالة سنوياً بمتوسط 542 حالة يومياً وأن مودة يعمل علي الحد من نسب الطلاق من خلال تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها فى الحد من الطلاق ومراجعة التشريعات التى تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء، وأشار عثمان أن الشباب المستهدف فى الفئة العمرية من 18 ـ 25 عام وطلبة الجامعات والمعاهد والمجندين بوزارتى الدفاع والداخلية، أيضاً المتزوجون المترددون علي مكاتب تسوية المنازعات