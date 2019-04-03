أخبار مصر | قيادي بـ"مستقبل وطن": نزول المصريين إلى صناديق الاستفتاء يقضي على مؤامرات "أهل الشر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادي بـ"مستقبل وطن": نزول المصريين إلى صناديق الاستفتاء يقضي على مؤامرات "أهل الشر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المهندس يوسف رشدان القيادى بحزب مستقبل وطن وأمين عام الحزب فى مصر الجديدة بالأجواء الديمقراطية التي سادت "الحوار المجتمعي" حول التعديلات الدستورية والتي تجلت خلال جلسة الحوار مع القوى السياسية والحزبية، حيث شهدت نقاشا حضاريا حول التعديلات المقترحة على الدستور ما بين مؤيد ومعارض ومتحفظ.

أشار إلى ان الحوار المجتمعي أمر مطلوب في كافة القرارات المهمةحيث إن استطلاع الآراء لمختلف فئات وشرائح المجتمع والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني فالحكمة منه هو أن يكون هناك توافق وتقارب في وجهات النظر وتجعله أقرب إلى الاكتمال دون نقاط ضعف قبل اتخاذها وكذلك ما يلزم من تعديلات لأن الأفضل دائمًا هو الطرح للحوار دون أخذ القرار مرة واحدة.

شدد رشدان على أن تعديل بات الدستور حتميًا من أجل تثبيت أركان الدولة المصرية، لأن المناخ الذي وضع فيه دستور 2014 كان غير مستقرمشيرا إلى أن التعديل يهدف إلى تثبيت دعائم الدولة، واستكمال المشروعات العملاقة لتنطلق مصر إلى المستقبل على أساس سليمة.

و طالب رشدان المصريين بكثافة إلى الصناديق للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية حتى تصل رسالة للخارج باصطفاف الشعب المصرى خلف مؤسساته الوطنية و نقضى على أحلام "أهل الشر " فى شق الصفوف و تشويه الانجازات التى تحققت فى السنوات الخمس الماضية .