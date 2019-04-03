أخبار مصر | "برلماني": التعديلات الدستورية هامة من أجل استقرار الدولة واستمرار المشروعات القومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني": التعديلات الدستورية هامة من أجل استقرار الدولة واستمرار المشروعات القومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب طارق السيد عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن جلسات الحوار المجتمعى التي عقدت في البرلمان حول التعديلات الدستورية الجديدة جيدة ومفيدة للجميع.

وأضاف السيد، أن الجزء المتعلق بمدة الرئاسة في التعديلات الدستورية هامة للغاية من أجل استقرار الدولة واستمرار المشروعات القومية التى بدأت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى قطاعات كثيرة مثل الطاقة والغاز والاسكان.

كما أعلن الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، خلال جلسات الحوار المجتمعى التي نظمتها اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، عن موافقة الحزب على التعديلات الدستورية المُقترحة بشكل مبدئي.

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وقال خليل، إن هناك بعض الملاحظات على المواد المستحدثة الخاصة باختصاص مجلس الشيوخ، مُؤكدًا أن حزب المصريين الأحرار يرى أن تكون اختصاصات مجلس الشيوخ تتمثل فى أخذ موافقته على الاقتراحات بتعديل أى مواد بالدستور ومشروعات القوانين المكملة ومعاهدات الصلح والتحالف، بالإضافة إلى أخذ رأيه فى مشروعات الخطة والموازنة وما يحيله رئيس الجمهورية إليه من مشروعات قوانين وموضوعات ومراجعة صياغة القوانين ذات الصفة التشريعية.

كما أعلن رئيس الحزب عن تحفظه على المادة الخاصة بعدد أعضاء مجلس الشيوخ قائلا: "العدد المقترح فى التعديلات هو 250 وهو عدد لا يقبل القسمة على 3، مُشيرًا إلى أن الحزب يرى أن يكون العدد 270 أو أى رقم يقبل القسمة على 3 لأن هناك ثلث أعضاء المجلس يعينه الرئيس".

وحول المادة 102 أعلن "خليل" عن تحفظه على تلك المادة والتى تخصص ربع أعضاء البرلمان للمرأة قائلا: "أن هناك مناطق فى مصر مثل المحافظات الحدودية وبعض محافظات الصعيد سيكون تمثيل الربع فيها للمرأة صعب".