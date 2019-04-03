أخبار مصر | "التعليم" تعلن خبرا سارا لطلاب الدبلومات الفنية المحرومين من الامتحانات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم" تعلن خبرا سارا لطلاب الدبلومات الفنية المحرومين من الامتحانات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني عن خبر سار لطلاب الدبلومات الفنية والذين تم حرمانهم من امتحانات آخر العام بسبب تعديهم عدد أيام الغياب.

وقال مجاهد أن التعليم الفنى يقوم بإعداد قرار الآن لهؤلاء الطلاب لعدم حرمانهم من الامتحانات وذلك بمناسبة عام التعليم، حيث أكد أن الوزارة سوف تسمع لهم بعمل تدريب لمدة ثلاثة أسابيع وبعدها يحق لهم دخول امتحانات الدور الثاني بعد سداد رسوم إعادة القيد.



وقال محمد مجاهد لـ"الخليج 365" أن الوزارة بصدد إعلان ذلك من خلال بيان رسمي لوزارة التربية والتعليم، قائًلا خلال تصريحاته: "مينفعش في عام التعليم نقيد هؤلاء الطلاب على نظام العمال نحن حريصين على مستقبلهم لذلك لم يتم حرمان أحد من الامتحانات هذا العام".

