أخبار مصر | إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر اغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا نظرا لسوء الاحوال الجوية وشدة الرياح التى بلغت 25 عقدة جنوبية وارتفاع الاموج ما بين 3-4 امتار والضغط 1007 هيكتوبسكال وحالة البحر مضطربة جدا.

حيث تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانى والمتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للاحوال المناخية والجومائية لسلامة الملاحة البحرية وحفاظا على سلامة الارواح والممتلكات العامة والخاصة

وقد اعلنت الهيئة امس عن عودة القاطرة البحرية " جهاد2 " للعمل بعد توقف دام عشر سنوات على التوالى حيث تم رفعها للاصلاح والصيانة عام 2009 وظلت حتى قرار تكهينها اوائل عام 2018 ولكن تدخل رئيس الهيئة بتاريخ 52018 ورفض قرار التكهين وتم اسناد اعمال الاصلاح والصيانة للشركة المصرية بتاريخ 62018 ليتم انقاذ القاطرة ومنع ضياع ملايين من اموال الدولة من الاهدار وهى قيمة القاطرة بعد التراجع عن قرار التكهين وانهاء اعمال الصيانة والاصلاح ورفع كفاءتها .

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حيث اعلن اللواء بحري ايمن صالح رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر عن انهاء اعمال اصلاح وصيانة ورفع كفاءة القاطرة البحرية " جهاد 2" بتكلفة 14 مليون جنيه بالشركة المصرية لاصلاح وبناء السفن احدى الشركات التابعة للقوات البحرية والقاطرة بقوة شد 18 طن، طول 29متر ، عرض 7.7 متر ، غاطس 3.3 متر، سرعة 12 عقدة.

وأضاف صالح انه تم انهاء اعمال قطع ولحام بالبدن وتغيير الواح وصيانة واصلاح الرفاص وعمود الرفاص والدفع وجلب تحميل الرفاص وضبط استقامات الماكينة الرئيسية مع عمود الرفاص وتغيير جميع خطوط المواسير وبلوف السحب تحت سطح المياه وتجديد الاعاشة بالكامل وغرفة القيادة وتزويد القاطرة بدوائر انذار وتأمين ضد الحريق بالشركة كما تم صيانة الماكينة الرئيسية والمساعدة بالقاطرة بمعرفة طاقم الوحدات البحرية من العاملين بالهيئة وجارى انهاء التجارب اللازمة للقاطرة لتنضم لاسطول القاطرات البحرية بالهيئة.

يأتي ذلك فى اطار جهود الهيئة العامة لموانى البحر الاحمر لرفع كفاءة الوحدات البحرية وتدعيم القاطرات البحرية التى تستخدم لاعمال القطر والارشاد لزيادة قدرة الموانى التنافسية فى اعمال القطر والارشاد.