أخبار مصر | "سعفان": الدولة نفذت مشروعاتٍ كُبرى أسهمت في تخفيضِ نسبة البطالة لـ8.9%

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعفان": الدولة نفذت مشروعاتٍ كُبرى أسهمت في تخفيضِ نسبة البطالة لـ8.9% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد مدينة كاشكايش البرتغالية حاليا انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع في الإطار المتوسطي حول التوظيف والعمالة، حيث يناقش وزراء عمل دول المتوسط التحديات الراهنة أمام سوق العمل، وكيفية تعزيز التعاون بين الدول المتوسطية، في مجال التوظيف لمصلحة دول شمال وجنوب المتوسط، خاصة فيما يتعلق بتنمية المهارات وصقل القدرات، وتعزيز الشركات من أجل مناخ أفضل للجميع.

ويمثل مصر في المؤتمر وزير القوي العاملة محمد سعفان، وقد افتتح المؤتمر أنطونيو كوستا رئيس وزراء البرتغال، وماريان تايسون المفوضية الأوروبية للتوظيف، والسفير ناصر كامل سكرتير عام الاتحاد من أجل المتوسط.

وأستعرض وزير القوي العاملة محمد سعفان، أمام المجتمعون في كلمة مصر، التحديات التي واجهتها الدولة المصرية خلال السنوات الأربع الماضية لدحر الإرهاب الأسود الذي كان يريد أن يحرق العالم.

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وقال: إن ما تَمُرُّ به منطقتنا لَيْسَ خافيًا على أحد، من ظروفٍ استثنَائيَّة نتيجة الاضطرابات الاقتصادية والسياسية المُتَلاحِقَة التي شَهدَتْهَا على مدار السنوات الماضية، وما أدَّتْ إليهِ منْ زيادةِ التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تُواجِهُهَا شُعوبنا، وعلى رأسِ هذهِ التحديات، تأتي قضيَّة مُكافَحَةُ الفقرِ والبطَالَة، والتدريب من أجلِ التشغيل، والتي لَمَسْنَا جميعًا على مدارِ الفترةِ الماضيَة كيفَ حاولتْ قُوى التطرفِ والإرهاب استغلالها لاستهدافِ شبابنا ومجتمعاتنا والعمل على إشاعةِ الفوضى والتشرذُم والانقسام داخل دُوَلِنَا، الأمر الذي يجعلُ مِنَ الاهتمامِ بالاستثمارِ في الإنسان والنُهُوضُ بمستوى الخدمات التعليمية والصحية المُقَدَّمَة له ليس فقط مُهِمًة تَنْمَويَّة، وإنما قضيَّة أمن قومي بامتياز وآليَّة أساسيَّة لمكافحةِ التطرفِ والإرهاب، والحفاظ على الاستقرار في منطقة المتوسط.

وأشار إلي أن حكومة بلادي أدركت أنَّ خَفْض مُعدَّلات البطالة، وخَلْق فُرص العمل للشباب، وتحقيق التوازن بين العَرضِ والطَلَب في سوق العمل، يأتي على أوْلَويَّة استراتِيجِيَّات تَحقيق التَنْمِيَة المُسْتَدَامة، وذلكَ من خلال إدراج سِيَاسَات سوق العمل ضمن أوْلَوِيَّات السياسَات العَامَّة للدولة، منوها إلي أن قَضايا التشغيل أصبحت أحد أهم محاور إستراتيجية الحكومة من أجلِ توفير فُرص عمل للشباب عَبْرَ التوجيه والتدريب المهني، وتقديم المشورة المهنيَّة وإصلاح التعليمِ الفنيّ من أجلِ بِنَاء المَهَارَات في جميع قطاعات الاقتصاد المختلفة، وبما يُحَقِّقُ المُوَاءَمَة بَيْنَ مُخْرَجَاتِ التعليم ومُتَطَلَّبَات سوق العمل، من أجلِ إيجاد فرص عمل لائقة تُتِيحُ المشاركة الفِعْلِيَّة في الاقتصادِ الكُلّي وتحقيق التنمية المُسْتَدَامَة.

وقال: "أحِبُّ هنا أنْ أشيرَ إلى أنَّ مصر قامت بوضعِ استراتيجيَّةٍ واضحةٍ المعالم لتحقيقِ التنميةِ المُستدامة من خلالِ تنفيذ رؤية 2030 والتي شملت جميع المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وفي إطارِ هذه الاستراتيجيَّة قَامَتْ حكومة بلادي بتنفيذ مشروعاتٍ كُبرى أسْهَمَت في تخفيضِ نسبةِ البطالة بشكلٍ ملحوظ على مدارٍ الأربع سنوات الماضية حتى وصلتْ في الربعِ الأخير من عام 2018 إلى 8.9% مِنْ حَجْمِ قُوة العمل البَالِغَة 28.027 مليون فرد، منهم 22.686 مليون من الذكور، و5.341 ملايين من الإناث، وذلكَ بَعْدَ أنْ كانَت 13.3% في الربع الثاني من عام 2014.

