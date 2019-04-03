انت الان تتابع بعد قرارات السيسي.. نائب يطالب بالتصدى لجشع التجار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مجلس النواب - صورة أرشيفية

طالب النائب محمد العقاد، وزارتي التموين والزراعة بزيادة عدد منافذ بيع السلع الاستراتيجية المنتشرة بالجمهورية، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان والتصدى لبعض محاولات البعض لرفع أسعار السلع الاستراتيجية بعد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع المرتبات والمعاشات، مضيفا أن ما يقرب من 50% من السوق المصرية غير رسمي، ما يجعل هناك صعوبة في فرض رقابة شديدة على الأسواق لمنع التلاعب بأسعار السلع أو مواجهة ظاهرة الاحتكار، لكن لا بد من تكاتف مؤسسات الدولة في التصدى لهذه الظاهرة، ووضع خطة للتعامل مع هذا الأمر لحماية محدودي الدخل من جشع التجار.

وأوضح العقاد، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه من اللحظة التي أعلن فيها السيسي عن رفع المرتبات والمعاشات، وهناك حالة ترقب في الأسواق من قبل بعض التجار بشأن احتكار عدد من السلع الأساسية، لتعطيش السوق وإعادة طرحها بأسعار مرتفعة، مؤكدا على أن القيادة السياسية حريصة على مصلحة محدودي الدخل وعلى كل الوزارات