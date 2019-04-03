الأمين العام للأمم المتحدة يغادر القاهرة

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الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

غادر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، القاهرة، اليوم الأربعاء، متوجها إلى ليبيا بعد زيارة للقاهرة استغرقت يومين التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، كما ناقش مستجدات القضايا الدولية والإقليمية المختلفة مع وزير الخارجية سامح شكري. وبحث السيسي وجوتيريش، التعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة ودور السكرتير العام في حفظ الأمن والسلام وتحقيق الاستقرار، وجهود الأمم المتحدة إزاء الأزمات في المنطقة العربية، خاصة في سوريا وليبيا واليمن.

كما بحث السيسي وجوتيريش، جهود التوصل لإقامة حل دائم للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية وحل إقامة الدولتين، وسبل محاربة الإرهاب وتوفير الآليات اللازمة في إطار المنظمة الدولية والتعاون مع مصر في هذا الصدد.اقرأ أيضا| جوتيريش: مصر شريك أساسي للأمم المتحدة في المنطقةوأكدت مصر تقديرها جهود

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