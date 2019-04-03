نائب: لائحة قانون حماية المستهلك جاءت في وقت حاسم

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سلع غذائية - صورة أرشيفية
قال عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك جاء في وقت هام جدا وحاسم، إذ يمثل دفعة نحو تفعيل القانون لتحقيق الحماية المنشودة لحقوق المواطنين، في الحصول على السلع والخدمات بأفضل جودة ممكنة وبالسعر المناسب، موضحا أن بعض التجار الجشعين قد يستغلوا زيادة الرواتب والعلاوات لموظفى الدولة والمعاشات، في زيادة أسعار السلع والخدمات دون مبرر، ما يستلزم إجراءات جادة من الحكومة وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وغيرها من الجهات للرقابة على الأسواق، لمنع ارتفاع الأسعار.
وأشار غلاب، في بيان له، اليوم الأربعاء، إلى أن اللائحة هى الضمانة الأولى لتفعيل القانون بشكل حقيقي على الأرض في هذا التوقيت الهام، في ضوء الضمانات التي توفرها اللائحة لحماية حقوق المواطنين، ومن أهمها الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، من خلال إلزام كل من المورد والمعلن بضمان قواعد الصحة والسلامة ومعايير
وأشار غلاب، في بيان له، اليوم الأربعاء، إلى أن اللائحة هى الضمانة الأولى لتفعيل القانون بشكل حقيقي على الأرض في هذا التوقيت الهام، في ضوء الضمانات التي توفرها اللائحة لحماية حقوق المواطنين، ومن أهمها الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، من خلال إلزام كل من المورد والمعلن بضمان قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة في منتجاته وفقا للمواصفات القياسية، وإعلام المستهلك بشكل واضح بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، ما يضمن عدم الإعلان عن منتجات غير مطابقة للمواصفات ولا تراعي صحة وسلامة المواطنين، كما يلزمهما أيضا بتجنب أي سلوك خادع للمستهلك.
وتابع أن اللائحة تضمن أيضا حقوق المستهلك وضوابط استبدال السلع أو استرداد قيمتها النقدية دون تحمل أى نفقات خلال مدة 14 يوما من استلامها.
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