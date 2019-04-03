انت الان تتابع نائب يطالب بحظر استخدام البلاستيك في كل المحافظات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكياس البلاستيك في البحر - صورة أرشيفية

طالب النائب طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، مسئولي المحافظات بإصدار قرارات بمنع استخدام وتداول البلاستيك، من خلال حظر استخدام الأكياس البلاستيك بالمحال العاملة في مجال الغذاء والصيدليات، وكذلك حظر الأدوات البلاستيك والتي تستخدم لمرة واحدة في جميع أنشطة المشروبات والأطعمة، وعدم الترخيص لمصانع إنتاج الأكياس الخفيفة، قائلا إن استخدام البلاستيك أصبح من الموضوعات الجديرة باتخاذ خطوات فعلية تجاه الحد منه، لما تمثله من تهديد حقيقي لمئات الآلاف من الثدييات والطيور والأسماك على مستوى العالم.

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وأشاد متولي بقرار محافظ البحر الأحمر بمنع استخدام البلاستيك اعتبارا من 1 يونيو، حرصا على الحياه البحرية، والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض والتي تأثرت بشدة من البلاستيك، إذ أن ما يقرب من 100 ألف كائن بحري يموت سنويا من البلاستيك وما يقرب من مليون من الطيور البحرية يموت سنويا من ابتلاع البلاستيك.كان