نائب يطالب بحظر استخدام البلاستيك في كل المحافظات

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أكياس البلاستيك في البحر - صورة أرشيفية
طالب النائب طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، مسئولي المحافظات بإصدار قرارات بمنع استخدام وتداول البلاستيك، من خلال حظر استخدام الأكياس البلاستيك بالمحال العاملة في مجال الغذاء والصيدليات، وكذلك حظر الأدوات البلاستيك والتي تستخدم لمرة واحدة في جميع أنشطة المشروبات والأطعمة، وعدم الترخيص لمصانع إنتاج الأكياس الخفيفة، قائلا إن استخدام البلاستيك أصبح من الموضوعات الجديرة باتخاذ خطوات فعلية تجاه الحد منه، لما تمثله من تهديد حقيقي لمئات الآلاف من الثدييات والطيور والأسماك على مستوى العالم.
وأشاد متولي بقرار محافظ البحر الأحمر بمنع استخدام البلاستيك اعتبارا من 1 يونيو، حرصا على الحياه البحرية، والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض والتي تأثرت بشدة من البلاستيك، إذ أن ما يقرب من 100 ألف كائن بحري يموت سنويا من البلاستيك وما يقرب من مليون من الطيور البحرية يموت سنويا من ابتلاع البلاستيك.كان
وأشاد متولي بقرار محافظ البحر الأحمر بمنع استخدام البلاستيك اعتبارا من 1 يونيو، حرصا على الحياه البحرية، والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض والتي تأثرت بشدة من البلاستيك، إذ أن ما يقرب من 100 ألف كائن بحري يموت سنويا من البلاستيك وما يقرب من مليون من الطيور البحرية يموت سنويا من ابتلاع البلاستيك.
كان أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، قد أصدر قرارا بمنع تداول البلاستيك المستخدم مرة واحدة اعتبارا من بداية شهر يونيو المقبل، ويهدف القرار إلى حماية الحياة البرية والبحرية والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض، والتي تأثرت بشدة من البلاستيك سواء عن طريق الابتلاع أو الاختناق أو الغرق أو التسمم من البقايا البلاستيكية مما يؤثر بالتبعية على صحة الإنسان.
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