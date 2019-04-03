شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف جديد لـ«تايمز هاير إديوكيشن» يضع جامعة كفرالشيخ في مركز متقدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مجلة «تايمز هاير اديوكيشن» إحراز جامعة كفرالشيخ تقدمًا ملحوظًا في تصنيفها للعام 2019، حيث تقدمت الجامعة للمركز 101- 200 على مستوى الجامعات العالمية، والمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية اعتمادًا على تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، تبعًا لأهداف الأمم المتحدة.

وقال الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة، إن هذا التصنيف يأتي امتدادًا لحصول الجامعة في سبتمبر 2018 الماضي في تصنيف «تايمز» البريطاني لعام 2019 للمرة الأولى في التصنيف، حينما احتلت المرتبة 601-800 على مستوى العالم، والأولى على مستوى الجامعات المصرية.

Advertisements

وأضاف القمري أن هذا التصنيف يعد اعترافًا قويًا بتطور جامعة كفرالشيخ في التعليم والبحث العلمي، مُشيرًا إلى أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير في تحسين المكانة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي.

وتابع أن تصنيف «تايمز» البريطانية يهدف لتصنيف أفضل الجامعات العالمية من خلال تطبيق عدة معايير أهمها السمعة الأكاديمية والإمكانيات التي توفرها الجامعة لطلابها ومدى تأهيل خريجيها لسوق العمل، إضافة إلى عدد الأبحاث العلمية ومعدلات النشر العلمي الدولي للجامعة، ويتابع القائمون على التصنيف أداء الجامعة سنويا للتحقق من مدى جديتها وكفاءتها التعليمية المدرجة ضمن التقييم فضلا عن تحديث مؤشراتها.

وقال إن الجامعة تهتم بتطوير مخرجاتها من خلال التميز في التعليم والبحث العلمي التطبيقي، وبالتحديد علوم المستقبل، مثل الميكروالكترونك والذكاء الاصطناعي وتطبيقات النانوتكنولوجي في جميع المجالات، للتوافق مع متطلبات سوق العمل.