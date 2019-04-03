شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسوان و«شؤون البيئة» يطلقان «شباب النيل» للحفاظ على المياه من التلوث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت جامعة أسوان بالتعاون مع فرع جهاز شؤون البيئة مبادرة «شباب النيل» بهدف التوعية بأهمية الحفاظ على مياه النيل من مصادر التلوث المختلفة، وتستمر أنشطة هذه المبادرة لمدة أسبوع كامل.

شهد انطلاق المبادرة كلا من الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، والدكتور ممدوح السيد، مدير عام فرع جهاز شؤون البيئة بأسوان، والدكتور عبدالرحمن عبدالباسط المشرف على قطاع شؤون البيئة وخدمة المجتمع بالجامعة، والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، حيث بدأت فعاليات المبادرة بالوقوف دقيقة حدادا على روح الدكتور أحمد سيد خليل، نائب رئيس الجامعة الراحل صاحب فكرة هذه المبادرة والذي وافته المنية منذ حوالي شهرين.

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وقال الدكتور أحمد غلاب إن المبادرة تهدف إلى التوعية بمصادر التلوث التي تصب في نهر النيل والجهود المبذولة للتصدي لهذا التلوث سواء كان تلوث صناعي أو صرف صحي أو زراعي، علاوة على إلقاء الضوء على دور الجامعة في مواجهة تلوث نهر النيل وذلك بمشاركة عدد من طلاب وهيئة التدريس في الجامعة.

من جهته، أشار الدكتور ممدوح السيد إلى أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة لمواجهة التلوث في نهر النيل ومنع إلقاء الصرف الصحي الخام بمدينة أسوان وذلك بناءا على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب الذي عقد باسوان منذ عامين، حيث أنفقت الحكومة حوالي 200 مليون جنيه لمعالجة الصرف الصحي بالنظام الثلاثي بدلا من النظام الثنائي في محطتي الصرف الصحي كيما 1و2 علاوة على إنشاء محطة كيما 3 لاستيعاب التوسعات المستقبلية.

ولفت إلى أنه تم القضاء على 80% من مصادر التلوث في نهر النيل بأسوان عقب تحويل نظام الصرف الصحي إلى النظام الثلاثي بتوجيهات القيادة السياسية، كما تقوم حاليا مصانع السكر في أسوان بإعادة تأهيل محطات المعالجة داخل هذه المصانع حيث تحملت وزارة البيئة مبلغ 20 مليون جنيه لتركيب حساسات الكترونية داخل هذه المصانع مرتبطة بأجهزة تحكم في مقر جهاز شؤون البيئة لمتابعة مدى التزام هذه المصانع بالمعايير والمقاييس البيئية لمنع تلوث نهر النيل.