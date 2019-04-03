شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: إطلاق نافذة مصرية أفريقية باللغة الصينية من هيئة الاستعلامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزايد في السنوات الماضية الاهتمام المتبادل بين الصين والقارة الإفريقية، كما تضاعفت الاستثمارات الصينية في العديد من الدول الإفريقية في كافة المجالات، فضلاً عن التنسيق السياسي والاستراتيجي الذي يجسده المنتدى الصيني الإفريقي الذي يواصل مؤتمراته منذ أكثر من 15 عاماً.

رغم ذلك، عانت كل من إفريقيا والصين من غياب أدوات حديثة ومباشرة للتواصل الإعلامي خاصة من جانب القارة الأفريقية التي لم تبادر حتى الآن أي من دولها أومؤسسات الاتحاد الإفريقي إلى إيجاد وسيلة اتصال باللغة الصينية تخاطب الشعب الصيني.

انطلاقاً من هذا الواقع، وفي إطار دور مصر الإفريقي كرئيس للاتحاد الإفريقي للعام الحالي 2019، بادرت الهيئة العامة للاستعلامات بإطلاق موقع الكتروني شامل عن أفريقيا باللغة الصينية ضمن المواقع التي تضمها البوابة الالكترونية التي أطلقتها الهيئة بالعديد من اللغات (7 لغات حتى الآن).

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وصرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بأن الموقع الجديد الصادر باللغة الصينية يتضمن معلومات عن مصر وسياستها ومواقفها وكافة الجوانب الثقافية والاقتصادية والتغطيات الإخبارية اليومية.

كما يضم معلومات عن جميع الدول الإفريقية واستعراض يومي لأهم الأخبار ومقالات الصحف الإفريقية والصينية ومجالات التعاون المشترك بين الطرفين إلى جانب قاعدة معلومات عن الاتحاد الإفريقي ومؤسساته، وكذلك المنتدى الصيني الإفريقي.

وأشار «رشوان» إلى أن هذا الموقع يعد نافذة عن إفريقيا إلى الشعب الصيني، ومن المؤكد أن إطلاق هذه النافذة من مصر يجسد مكانة مصر في القارة الإفريقية، ويقدم إفريقيا إلى الصين بعيون مصرية.

واختتم رئيس هيئة الاستعلامات تصريحه بالإشارة إلى التحديث اليومي الشامل لكل المواد الإعلامية على البوابة الالكترونية «مصر- إفريقيا» بكل اللغات، إضافة إلى استمرار الهيئة في تنفيذ الأنشطة الإعلامية الأخرى المرتبطة برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.