شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: إنشاء أول محطة رصد لحظية لملوثات الهواء بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت وزارة البيئة بتركيب أول محطة رصد لحظية لرصد ملوثات الهواء المحيط بمحافظة الأقصر، تقوم بالرصد اللحظى أتوماتيكيا للجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 2،5 ميكرومتر تم تركيبها أعلى شركة المياه بالأقصر، حيث بلغ عدد محطات رصد ملوثات الهواء المحيط بصعيد مصر ١٩ محطة رصد.

يأتى ذلك ضمن خطة وزارة البيئة بجهازيها بالتوسع في نطاق أعمال الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط وزيادة عدد محطات الرصد اللحظى بها، وسعياً لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئى لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وبإعلان تلك المحطة فقد أصبح عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط 98 محطة على مستوى الجمهورية.