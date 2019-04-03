شكرا لقرائتكم خبر عن سفير سويسرا في القاهرة: العلاقات مع مصر قوية وعمرها 119 سنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير سويسرا في القاهرة، بول جارنييه، إن العام الحالي يشهد مرور 119 سنة على العلاقات الثنائية مع مصر، والتي وصفها بالقوية، مشيرا إلى أن الشركات السويسرية تساهم في تدريب الشباب المصرى على أفضل التقنيات الحديثة وذلك بحصول عدد منهم على دورات تدريبية في سويسرا، جاء ذلك خلال كلمته، أثناء احتفالية جمعية رجال الأعمال السويسرية- المصرية للأعمال خلال عام 2019.

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وأضاف بول، خلال الاحتفالية التي شارك فيها بازان نائب رئيس الجمعية، والدكتور بسيوني أبوسيف رئيس نوفارتس فارما، بأن جمعية رجال الأعمال السويسرية- المصرية «SEBA» تدعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار وتمهد الطريق لمشروعات جديدة.

وأشاد السفير بلقاء وزير خارجية بلاده مع نظيره المصري سامح، أثناء زيارته للقاهرة منذ فترة، حيث التقى خلالها بالرئيس عبدالفتاح السيسي وتحدثا عن تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية.

وأشادت مروة طاهر المدير التنفيذى لجمعية الأعمال السويسرية- المصرية بدور القطاع الخاص والمؤسسات في قطاع الأعمال والمجتمع، مؤكدة أن الشركات مهدت الطريق للنجاح وتميز الشباب، فضلا عن رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والعمل على توفير فرص عمل لهم.