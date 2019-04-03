شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 5 عاملين بالمنيا للنيابة: صرفوا 500 ألف جنيه بدل راحة عن العطلات الرسمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، عددا من العاملين بخمس مدارس تابعة لإدارة المنيا التعليمية للنيابة العامة، للتحقيق بشأن صرفهم مبلغ 500 ألف جنيه وفقاً لأحكام قضائية، كأجر مضاعف عن عملهم أيام العطلات الرسمية باستخدام محررات منسوب صدورها إلى المدارس التي يعملون بها.

وقال أمير زيدان، مدير إدارة الشؤون القانونية، إنه بالتحقيق في الواقعة أكد مديرو المدارس الخمس عدم قيامهم بالتوقيع على أي إفادات تتضمن أحقيتهم في صرف بدل راحة عن يوم السبت والعطلات الرسمية، لأي عامل أو مدرس، وذلك خلال الفترة من عام 2011 وحتى 2016 بما يفيد تحمل هؤلاء العاملين مسؤولية التلاعب بتلك الأوراق الرسمية.