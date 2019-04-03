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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يبحث استكمال إنشاء ممشى على النيل ببنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، الأربعاء، اجتماعا لمناقشة استكمال إنشاء ممشى على النيل بمدينة بنها، وذلك بحضور الدكتور عواد أحمد السكرتير العام، وممثلين عن جهاز القاهرة الفاطمية المسند إليه تنفيذ المشروع.
وطالب عبدالحليم، خلال الاجتماع، بسرعة إنجاز الأعمال وتكثيف الجهود لتسليم القطاع الأول وافتتاحه، مؤكدا ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المختصة وعمل جدول زمني لتسليم المشروع بالكامل.
كما ناقش المحافظ بعض المشكلات التي تعترض المشروع وتم التنسيق وعمل الاتصالات اللازمة وتم حلها فورا، حيث تم تسليم القطاع بالكامل للمقاول المنفذ.
كما وجه بضرورة أن يراعي في تصميمات الممشى الجانب الجمالي واستخدام أنظمة الإنارة والتشجير والرصف الحديثة ليكون متنفسا حضاريا يليق بأبناء المحافظة.
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