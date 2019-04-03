شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار»: فتح تحقيق بواقعة حرق مخلفات وجذوع النخيل بمحيط طريق الكباش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقد عدد كبير من أهالي الأقصر والمهتمون بالسياحة والمجتمع المدني حرق المخلفات وجذوع النخيل والأشجار بمحيط طريق الكباش الفرعوني، مما أساء للمنظر العام وتلوث البيئة، مطالبين باتخاذ الاجراءات الرادعة ضد المتسبب في هذه الواقعة.

كانت قوات الحماية المدنية قد سارعت لموقع النيران بعد ارتفاع الدخان وتمكنت من إخمادها، ومن جانبه، قال مدير عام آثار الأقصر ومصر العليا، الدكتور محمد يحيي عويضة، إنه أمر بالتحقيق في الواقعة ورفع مذكرة عاجلة للأمين العام مصطفى وزيري، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد من تسبب في هذه الواقعة.