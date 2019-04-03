شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: فحص ٩ ملايين طالب بمبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من فحص ٨ ملايين و٩٦٣ ألفا و٥٢٥ طالباً وطالبة منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض «الأنيميا والسمنة والتقزم» لطلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاق المبادرة يوم 16 فبراير 2019، وحتى مساء الثلاثاء.

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وأضافت «زايد» أنه تم فحص مليون و٩٤ ألفا و٤٨٠ طالبا منذ انطلاق المرحلة الثالثة في الحادي والعشرين من الشهر الجاري وحتى مساء الثلاثاء، مشيراً إلى أن أعلى نسبة فحص شهدتها محافظات المرحلة الثالثة كانت الشرقية تليها الدقهلية ثم المنيا، حيث تم فحص ٧٠٦ آلاف و٩٧١ طالبا بالشرقية، و١٤٨ ألفا و٩٧٧ طالبا بالدقهلية، و١٢١ ألفا و٩٥٨ طالبا بالمنيا، و١٠٣ آلاف و٧٣٤ طالبا بالغربية، و١٢ ألفا و٨٤٠ طالبا بالوادي الجديد.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من فحص ٢ مليون و٨٧٥ ألفا و٥٧٢ طالباً في المرحلة الثانية من المبادرة في ١١ محافظة هي: «القاهرة والسويس والإسماعيلية والمنوفية وكفر الشيخ وبني سويف وسوهاج والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وشمال سيناء»، بينما سجلت المرحلة الأولى من المبادرة فحص ٤ ملايين و٩٩٣ ألفا و٤٧٣ طالباً في ١١ محافظة وهي: الجيزة والفيوم والبحيرة والإسكندرية وقنا وأسيوط والقليوبية ودمياط وبورسعيد ومطروح وجنوب سيناء.

وأكدت الوزيرة أن أعمال الفحص في المبادرة مستمرة على ٣ مراحل، تنتهي بنهاية شهر إبريل الجاري، لافتاً إلى أنه تم توزيع 5200 فرقة طبية مكونة من طبيب وممرض وكيميائي ومدخل بيانات بجميع المحافظات، مضيفاً أن كافة الطلاب الذين يتم اكتشاف إصاباتهم بأي من الأمراض التي تضمنتها «المبادرة الرئاسية» يتلقون العلاج اللازم بـ 225 «عيادة تأمين صحي» بالمجان، حيث يشترط إعطاء ولي الأمر موافقة كتابية على فحص نجله أو ابنته في «الحملة»، وشهادة ميلاد الطالب حتى يجري الفحص، أو التعهد بإجرائه في أحد معامل المستشفيات الحكومية، ويمد المدرسة بها.